版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:10 BJT

金砖国家：4月11日股汇市收盘纵览

路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.88%，报824.01点。

中国股市：沪综指收升1.6%，CPI数据优于预期令投资者心安

中国汇市：人民币随中间价小幅收升，数据影响有限区间波动料延续

香港股市：微涨，市场预计中国政府或维持宽松货币政策

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.25%，报50,165.475点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元连续第二天上涨，并触及八个月高点。雷亚尔兑美元收报3.4929/46 ，上日收报3.5951/65。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.1%，报45,206.33点；大盘综合指数 收盘上涨0.01%，报51,428.08点。

南非汇市: 兰特兑美元升至一周高位，因中国数据带动新兴市场升势

=========================================================================

印度股市：追随全球股市上涨，不过在企业公布财报之前，市场出现谨慎情绪。BSE指数 收盘上涨1.41%，报25,022.16点；NSE指数 收盘上涨1.54%，报7,671.4点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.425/66.435，上个交易日市场休市。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.49%，报900.98点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.72%，报478.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.56%，报66.773；卢布兑欧元 升值0.51%，报76.15。(完)

(编译 李春喜; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐