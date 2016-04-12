金砖国家：4月11日股汇市收盘纵览

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.88%，报824.01点。
中国股市：沪综指收升1.6%，CPI数据优于预期令投资者心安
中国汇市：人民币随中间价小幅收升，数据影响有限区间波动料延续
香港股市：微涨，市场预计中国政府或维持宽松货币政策
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.25%，报50,165.475点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元连续第二天上涨，并触及八个月高点。雷亚尔兑美元收报3.4929/46 ，上日收报3.5951/65。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.1%，报45,206.33点；大盘综合指数 收盘上涨0.01%，报51,428.08点。
南非汇市: 兰特兑美元升至一周高位，因中国数据带动新兴市场升势
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印度股市：追随全球股市上涨，不过在企业公布财报之前，市场出现谨慎情绪。BSE指数 收盘上涨1.41%，报25,022.16点；NSE指数 收盘上涨1.54%，报7,671.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.425/66.435，上个交易日市场休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.49%，报900.98点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.72%，报478.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.56%，报66.773；卢布兑欧元 升值0.51%，报76.15。(完)
(编译 李春喜; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。