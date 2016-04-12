《中国报摘》--中国证券报4月12日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开部分省市政府主要负责人经济形势座谈会指出，要扩大积极因素，保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革；保持市场流动性合理充裕，更好畅通金融支持实体经济传导机制，用市场化债转股等方式，逐步降低企业杠杆率。

* 其他:

--沪深两市共有1,453家上市公司发布了2015年年度报告。其中，905家公司净利润同比实现增长，占比62%；净利润下降的公司占比38%。业绩增长最明显的是光伏发电、新能源汽车、网络信息等新兴产业。

--深圳证券交易所与招商局集团署战略合作协议，双方拟在“一带一路”金融服务、利用蛇口自贸区体制优势丰富金融工具等方面开展合作。这是深交所与招商局集团在推进国有企业改制后又一重大合作。