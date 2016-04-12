《中国报摘》--中国证券报4月12日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开部分省市政府主要负责人经济形势座谈会指出，要扩大积极因素，保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革；保持市场流动性合理充裕，更好畅通金融支持实体经济传导机制，用市场化债转股等方式，逐步降低企业杠杆率。
* 其他:
--沪深两市共有1,453家上市公司发布了2015年年度报告。其中，905家公司净利润同比实现增长，占比62%；净利润下降的公司占比38%。业绩增长最明显的是光伏发电、新能源汽车、网络信息等新兴产业。
--深圳证券交易所与招商局集团署战略合作协议，双方拟在“一带一路”金融服务、利用蛇口自贸区体制优势丰富金融工具等方面开展合作。这是深交所与招商局集团在推进国有企业改制后又一重大合作。
--长江证券 、申万宏源 和国元证券 发布一季度业绩快报，三家公司一季度净利润均大幅下滑。多家券商同日发布3月份经营数据，受市场行情回暖影响，业绩环比增幅明显。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。