《全球汇市》美元仍然疲弱，英镑表现出色

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1406 1.1406 +0.00 +5.03 1.0860 美元/日圆 108.09 107.93 +0.15 -10.15 120.30 欧元/日圆 123.30 123.12 +0.15 -5.50 130.47 美元/瑞郎 0.9543 0.9536 +0.07 -4.74 1.0018 英镑/美元 1.4229 1.4239 -0.07 -3.45 1.4738 美元/加元 1.2911 1.2897 +0.11 -6.71 1.3839 澳元/美元 0.7588 0.7594 -0.08 +4.30 0.7275 新西兰元/美元 0.6852 0.6857 -0.07 +0.40 0.6825 澳元/日圆 82.000 81.960 +0.05 -6.41 87.620 新西兰元/日圆 74.070 74.020 +0.07 -9.65 81.980 英镑/日圆 153.78 153.69 +0.06 -13.23 177.22 澳元/新西兰元 1.1069 1.1067 +0.02 +3.80 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/郑茵/龚芳 审校 徐文焰/张荻/戴素萍/李爽)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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