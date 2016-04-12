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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:15 BJT

《全球汇市》美元仍然疲弱，英镑表现出色

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1406  1.1406  +0.00  +5.03  1.0860
    美元/日圆            108.09  107.93  +0.15 -10.15  120.30
    欧元/日圆         123.30  123.12  +0.15  -5.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9543  0.9536  +0.07  -4.74  1.0018
    英镑/美元            1.4229  1.4239  -0.07  -3.45  1.4738
    美元/加元            1.2911  1.2897  +0.11  -6.71  1.3839
    澳元/美元            0.7588  0.7594  -0.08  +4.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.6852  0.6857  -0.07  +0.40  0.6825
    澳元/日圆         82.000  81.960  +0.05  -6.41  87.620
    新西兰元/日圆     74.070  74.020  +0.07  -9.65  81.980
    英镑/日圆         153.78  153.69  +0.06 -13.23  177.22
    澳元/新西兰元     1.1069  1.1067  +0.02  +3.80  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/郑茵/龚芳 审校 徐文焰/张荻/戴素萍/李爽)

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