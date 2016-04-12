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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月12日-4月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时   国家       规模      发行细节
       间                        
 4/12       意大利               标售债券
 4/12       日本                 标售10年期通胀保值公债
 4/12       美国                 标售三年期公债
 4/12       西班牙               标售三个月及九个月国库券
 4/13       意大利               标售中长期债券
                                 
 4/13       英国                 标售票息为3½%的2045年到期债券
 4/13       美国                 标售10年期公债
                                 
 4/14       日本                 标售三个月期贴现国库券
 4/14       美国                 发售30年期公债
 4/14       日本                 标售30年期公债
 4/18       日本                 标售12个月贴现国库券
 4/19       日本                 标售五年期政府公债
                                 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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