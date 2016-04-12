《全球主要国家债券发行预告》--4月12日-4月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时 国家 规模 发行细节 间 4/12 意大利 标售债券 4/12 日本 标售10年期通胀保值公债 4/12 美国 标售三年期公债 4/12 西班牙 标售三个月及九个月国库券 4/13 意大利 标售中长期债券 4/13 英国 标售票息为3½%的2045年到期债券 4/13 美国 标售10年期公债 4/14 日本 标售三个月期贴现国库券 4/14 美国 发售30年期公债 4/14 日本 标售30年期公债 4/18 日本 标售12个月贴现国库券 4/19 日本 标售五年期政府公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 戴素萍 审校 龚芳)