《全球主要国家债券发行预告》--4月12日-4月19日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时 国家 规模 发行细节 间 4/12 意大利 标售债券 4/12 日本 标售10年期通胀保值公债 4/12 美国 标售三年期公债 4/12 西班牙 标售三个月及九个月国库券 4/13 意大利 标售中长期债券 4/13 英国 标售票息为3½%的2045年到期债券 4/13 美国 标售10年期公债 4/14 日本 标售三个月期贴现国库券 4/14 美国 发售30年期公债 4/14 日本 标售30年期公债 4/18 日本 标售12个月贴现国库券 4/19 日本 标售五年期政府公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。