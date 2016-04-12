《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月12日

*工商时报：

--大陆彩电厂推汰旧换新，拉抬市场换机潮，再加上五一促销档期将至，近期大陆品牌和三星拉货动能转强，估计第二季面板采购较第一季增加10%-18%。IHS研究总经理谢勤益表示，面板业最坏的时间已经过去，本季面板价格止跌回稳。

--相关人士透露，金管会上月30日由银行局出面召集近10家第三方支付业者开会，会中示意将在今年第三季提出相关草案内容送审立法院，希望最快今年底能将P2P(个人间小额借贷交易)及众筹融资两大业务以法规纳管为前提，开放第三方支付业者承作。

*经济日报：

--上市柜金控公司第一季获利出炉，15家金控合计第一季赚560.5亿台币，比起去年同季的获利高峰，大幅衰退近四成、少赚逾330亿台币。以每股税后纯益（EPS）排名来看，第一季前五强，分别为富邦 、国泰 、兆丰 玉山 与台新金控 。

--台塑 四宝公布第一季税后纯益282.92亿台币，较去年同期大增近一倍，台塑化 与台化 表现突出，台化连四季税后纯益逾60亿台币，台塑化连二季赚逾百亿台币，是近五年最佳；集团评估本季乐观，获利可望超越首季。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。