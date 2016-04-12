加拿大经济：央行料在利率会议上强调风险，并对加元涨势施压

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透多伦多4月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹在周三的利率决策会议上料将强调经济风险，同时淡化成长增强的迹象，迫切希望避免加元回升影响出口。
外界普遍预期央行在周三会议上料将维持利率不变，即便其上调经济成长预估，以反映年初开局强劲，以及新政府首份预算案中的大型刺激性支出。
虽然波洛兹一再强调，加元汇率水平应由市场决定，但经济分析师仍表示，较为谨慎的措辞将会使加元保持在适宜水准，鼓励出口并延续去年小幅萎缩后的复苏趋势。
“他们对外的沟通将以避免加元走强为主，”宏利资产管理加拿大固定收益高级主管Hosen Marjaee说。
加元在1月触及12年低点，帮助提振了国内非资源类出口，并抵销了油价暴跌带来的冲击--不过此后加元已经升值了14%。
加皇资本市场加拿大固定收益及外汇策略主管Mark Chandler认为，加拿大央行料将把2016年经济成长预估由1月时预估的1.4%提高至接近2.0%。
但Gluskin Sheff & Associates的首席经济学家及策略师David Rosenberg表示，即便预测国内经济走强，央行应该仍会指出全球性风险以及美国经济疲弱的迹象。
央行料将坚持认为，加拿大国内经济闲置产能全部利用预计要等到2017年底，央行并将暗示经济距离过热还差得远，不会很快调升利率。(完)
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