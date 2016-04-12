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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:29 BJT

《中国重要政经日程》--4月12日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

4月12日（周一）

*--上午10时 国家卫计委召开例行新闻发布会，介绍甘肃健康促进模式改革、中医药参与一带一路战略、中医药综合改革试点等工作。

--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日。

=============================近期重要政经日程==========================

4月21日（周四）

*--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋)

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