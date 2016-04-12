《台湾重要政经日程》--4月12日-10月10日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
=====================今日重要政经消息==============================
4/12(二)
--09:00 立法院院会。
--09:00 台湾金融研训院举办〞数位金融服务创新模式与策略研讨会〞。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
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4/13(三)
--12:30 央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
4/14(四)
--10:30 星展银行第二季投资展望说明会。
--14:00 台积电 投资人说明会。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 台湾央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
*5/9(一)
--16:00 台湾财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
5/17(二)
--12:30 台湾央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。