主要国家经济指标预测--4月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -2.2% 0200 中国进出口贸易数据 3月 -- -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.7% +2.1% (较上年同期) +1.2% +2.8% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 472.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,906.0 30年期抵押贷款利率 -- 3.86% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 56.0 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 +0.3% 持平 (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 -0.1% +0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 50.4 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正50 正50 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超15,551 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,152 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 正12 -- 企业信心指数 正6 -- 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 3月 +0.3% -- (较上年同期) -2.6% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.4% 核心CPI(较前月) +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% -- (较上年同期) +1.6% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 3月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.0% +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -6.5% -6.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -0.9% -1.0% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.2% +0.3% 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 92.6 -- 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +0.2% +1.0% 出口物价(较前月) 持平 -0.2% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,080 赤字1,040 2245 新西兰食品价格指数 3月 +0.5% -- 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -0.1% 持平 (较上年同期) -3.8% -3.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 白云)