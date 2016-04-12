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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--4月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    4月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           4月         --       -2.2%
    0200 中国进出口贸易数据                           3月         --         --
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      3月终值      +0.7%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.1%      -0.1%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      2月        -0.7%      +2.1%
                       (较上年同期)                             +1.2%      +2.8%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --       472.8
                抵押贷款再融资指数                                --     1,906.0
                30年期抵押贷款利率                                --       3.86%    
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                   3月          --        56.0
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月        +0.3%       持平
                                        (较前月)                +0.2%      -0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.3%      +1.2%
                               (较前月)                         +0.1%       持平
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --       +0.9%
                                      (较前月)                    --       +0.1%
    1230 美国零售销售(较前月)                        3月        +0.1%      -0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%      -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                        2月        -0.1%      +0.1%
    1400 加拿大央行利率决定                           --         0.5%       0.5%
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月          --        50.4
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            3月         正50       正50
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --  卖超15,551
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   买超4,152

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月12日(二)    
    0130 澳洲NAB企业现况指数                         3月         正12       --         
                企业信心指数                                      正6       --         
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     3月终值       +0.8%     +0.8%
                                 (较上年同期)                   +0.1%     +0.1%     
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.8%     +0.8%
                            (较上年同期)                        +0.3%     +0.3%
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              3月        +0.3%       --     
                           (较上年同期)                         -2.6%       --      
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月        +0.4%     +0.3%     
                            (较上年同期)                        +0.5%     +0.4%     
             核心CPI(较前月)                                    +0.6%     +0.3%    
                (较上年同期)                                    +1.5%     +1.3%     
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.4%     +0.3%     
                           (较上年同期)                         +1.6%     +1.4%    
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.4%       --      
                          (较上年同期)                          +1.6%       --      
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     3月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)             +2.0%     +2.1%     
                         (未经季节调整，较上年同期)             -6.5%     -6.2%     
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             +0.3%     +0.2%     
                         (未经季节调整，较上年同期)             -0.9%     -1.0%     
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)         +0.1%     +0.1%     
                             (未经季节调整，较上年同期)         +0.2%     +0.3%     
    1000 美国NFIB小企业信心指数                      3月         92.6       --        
    1230 美国进口物价(较前月)                        3月        +0.2%     +1.0%     
             出口物价(较前月)                                    持平     -0.2%     
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        3月     赤字1,080  赤字1,040   
    2245 新西兰食品价格指数                          3月        +0.5%       --       
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)          3月        -0.1%      持平      
                               (较上年同期)                     -3.8%     -3.5% (完)     
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜; 审校 白云)

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