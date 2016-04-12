长江期货：中国期指多头逢高减持意愿强

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以下内容节选自4月12日的《期货日报》：
周一，股指期货在CPI数据大幅低于市场预期的影响下试图冲高，然而在前高附近再度承压回落，午后涨幅明显收窄。IF四份合约持仓量增加547手至49614手。由于午后市场回落阶段对应着持仓量的上升，直观来看，持仓量的增加主要来自空方。 虽然通胀数据低于预期，但笔者认为央行近期的态度可能对市场更显关键，当前并非是通胀高点，料央行暂难加码宽松力度，即将到期的MLF也是重要的时间点。近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续4个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1604上减持买单38手，数量略超减持卖单9手，净空持仓量增加，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)
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路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。