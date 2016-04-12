长江期货：中国期指多头逢高减持意愿强

周一，股指期货在CPI数据大幅低于市场预期的影响下试图冲高，然而在前高附近再度承压回落，午后涨幅明显收窄。IF四份合约持仓量增加547手至49614手。由于午后市场回落阶段对应着持仓量的上升，直观来看，持仓量的增加主要来自空方。 虽然通胀数据低于预期，但笔者认为央行近期的态度可能对市场更显关键，当前并非是通胀高点，料央行暂难加码宽松力度，即将到期的MLF也是重要的时间点。近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续4个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1604上减持买单38手，数量略超减持卖单9手，净空持仓量增加，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)