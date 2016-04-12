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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:47 BJT

期货日报：钢厂复产进度不及预期，沪钢涨势还将延续

以下内容节选自4月12日的《期货日报》：

目前钢市需求改善逐步得到证实,叠加库存偏低，钢市信心持续提升，期现价格再度上涨。笔者认为，供应偏紧格局短期难以扭转，沪钢涨势还将延续。

总体观察，虽然钢企盈利大幅改善，钢企逐步复产可能加大未来供应端压力，但是在需求并未完全释放和低库存的市场环境下，钢价仍有反弹空间，建议关注钢厂复产进度。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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