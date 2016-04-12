期货日报：钢厂复产进度不及预期，沪钢涨势还将延续

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以下内容节选自4月12日的《期货日报》：
目前钢市需求改善逐步得到证实,叠加库存偏低，钢市信心持续提升，期现价格再度上涨。笔者认为，供应偏紧格局短期难以扭转，沪钢涨势还将延续。
总体观察，虽然钢企盈利大幅改善，钢企逐步复产可能加大未来供应端压力，但是在需求并未完全释放和低库存的市场环境下，钢价仍有反弹空间，建议关注钢厂复产进度。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。