德盛期货：大连铁矿石期货阶段上升行情呼之欲出

铁矿石尽管上个月自高位最多回落约14%，但今年迄今累计上涨超过24%，仍是表现最好的品种。笔者认为，目前铁矿石供应过剩格局有所改善：一方面，中国房地产市场销售面积增长速度远远大于库存增长速度，表明去库存节奏正在加快，这对铁矿石的需求而言无疑是一个支撑因素；另一方面，国内钢厂补库存进程加速，未来对铁矿石的需求有较大的提升空间。因此，铁矿石期价仍然存在大幅反弹的可能性。

铁矿石期货1609合约在3月21日创出本轮反弹高点431元/吨后开始回落，下跌初期持仓量和成交量持续增加。但持仓量在3月23日创出157万手的新高后开始下降，成交量在3月28日达到顶峰613.8万手后也开始下降，而铁矿石期价实际上在3月29日就基本止跌了，当天收盘报379元/吨。在之后的8个交易日，期价进入低位振荡阶段。截至4月8日，持仓量萎缩至130万手，成交量降至285万手，同时下方的5日均线已接近上方10日均线，暗示多空力量经过充分换手之后，基本消化之前的利空因素。于是，市场看涨预期急剧升温，4月11日铁矿石发起了增仓大涨行情，盘中最高涨幅接近5%，并且触及上方关键的20日均线压力位。笔者预计铁矿石期货短期具备再次上涨的动力。(完)