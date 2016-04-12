西南期货：大连焦炭期价尚未见顶

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以下内容节选自4月12日的《期货日报》：
近期，焦炭期货成为黑色产业链中表现最强的品种。在螺纹钢主力合约高位振荡、铁矿石主力合约显着回调的情况下，焦炭主力合约却连续创出新高。昨日焦炭1609合约封于涨停板，自去年低位回升以来最大涨幅超过46%。我们综合分析后认为，焦炭期价尚未见顶。
由于螺纹钢价格上涨、焦炭减产升级以及资金做多三方面因素的支撑，焦炭期货价格尚未见顶。从技术形态来看，焦炭1609合约上方目标位在900元/吨附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。