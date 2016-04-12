西南期货：大连焦炭期价尚未见顶

近期，焦炭期货成为黑色产业链中表现最强的品种。在螺纹钢主力合约高位振荡、铁矿石主力合约显着回调的情况下，焦炭主力合约却连续创出新高。昨日焦炭1609合约封于涨停板，自去年低位回升以来最大涨幅超过46%。我们综合分析后认为，焦炭期价尚未见顶。