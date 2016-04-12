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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:50 BJT

西南期货：大连焦炭期价尚未见顶

以下内容节选自4月12日的《期货日报》：

近期，焦炭期货成为黑色产业链中表现最强的品种。在螺纹钢主力合约高位振荡、铁矿石主力合约显着回调的情况下，焦炭主力合约却连续创出新高。昨日焦炭1609合约封于涨停板，自去年低位回升以来最大涨幅超过46%。我们综合分析后认为，焦炭期价尚未见顶。

　　由于螺纹钢价格上涨、焦炭减产升级以及资金做多三方面因素的支撑，焦炭期货价格尚未见顶。从技术形态来看，焦炭1609合约上方目标位在900元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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