《汇市简讯》澳元/美元买气转佳，受澳元/日圆买盘提振

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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* 澳元/日圆较纽约收盘上涨0.25%，因东京盘初投资者敲进买盘
* 日经指数早盘涨幅逼近1.0%，为澳元/日圆确立正面基调
* 澳元/美元在亚洲盘初回落至0.7588，但之后又重回0.7600上方
* 小时线阻力位在0.7610/15，而0.7723至0.7490跌势的61.8%回档位在0.7634 (完)
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路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。