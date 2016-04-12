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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元买气转佳，受澳元/日圆买盘提振

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* 澳元/日圆较纽约收盘上涨0.25%，因东京盘初投资者敲进买盘

* 日经指数早盘涨幅逼近1.0%，为澳元/日圆确立正面基调

* 澳元/美元在亚洲盘初回落至0.7588，但之后又重回0.7600上方

* 小时线阻力位在0.7610/15，而0.7723至0.7490跌势的61.8%回档位在0.7634 (完)

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