《全球重要经济事件一览表》--4月12日-4月19日

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4月12日(二)

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“拉美商品周期：幻想与困境”(1500)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开闭门理事会议，讨论银行监管问题。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行举行“公民社会政策论坛”(至4月15日)。

威尔明顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“一个充满不确定的世界中的经济领导力”(2000)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1300)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就美国货币政策和全球经济展望发表讲话(1900)。

康斯堡--挪威央行总裁奥尔森和副总裁Egil Matsen在一个讲座上发言。

4月13日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)会议，主题为“低收入发展中国家：在全球充满挑战的环璄下经济可持续发展”,总裁拉加德致开幕词(1230)。美国前财长萨默斯讲话(1235)。

华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告召开记者会(1300)。

华盛顿--世界银行召开“首席经济学家圆桌会议：动荡时代的成长与包容”(1630)

华盛顿--IMF召开讨论会：“冲突与难民危机：采取行动的国际呼吁”(1630)。讲话者：IMF总裁拉加德与欧盟执委会副主席乔治瓦。

华盛顿--世界银行召开关于食品未来的讨论会(1800)

华盛顿--国际金融协会(IIF)举办“中国论坛：人民币的下一步是什么”。出席者包括IIF总裁亚当斯、中国人民银行副行长易纲和IMF亚太部门主管Changyong Rhee。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“走出阴影：让心理健康成为全球发展重点”，发言者包括世界银行行长金墉。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

渥太华--加拿大央行公布利率政策决议并发布货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)随后举行记者会(1515)。

伦敦--英国国会财政委员会就2016年预算案举行听证会(1315)。

日本下关港市--日本央行审议委员原田泰对当地企业领袖讲话。

纽约--主题为“欧洲2018：未来的架构以及如何从中获益”的会议。奥地利财长谢林和央行总裁诺沃特尼将发表讲话。

4月14日(四)

华盛顿--世界银行行长金墉召开记者会(1245)

华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会(1330)

华盛顿--IMF总裁拉加德参加访谈，“总裁就全球经济接受采访”(1600)

华盛顿--世界银行召开讨论会，“把巴黎气候协议变成行动”(1700)。发言者包括世界银行行长金墉和英国央行总裁卡尼。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“用创新性金融解决方案应对当前的发展挑战”(1800).

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“处于十字路口的新兴市场：挑战与机遇”(1830)，发言者包括俄罗斯央行副总裁和国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿。

华盛顿--美国财政部顾问Antonio Weiss在参议院就“检查固定收益市场当前趋势与变化”发表证词陈述(1400)。美联储理事鲍威尔出席听证(1400)

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参与题为“美联储视角”的讨论(1400)。

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

4月15日(五)

华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在摩根大通投资研讨会上就当前经济形势和货币政策发表讲话(1630)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2016年春季会议(至4月17日)。

悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0130)

4月18日(一)

新不列颠--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2300)

4月19日(二)

纽约--澳洲央行总裁史蒂文斯在2016瑞士信贷全球宏观会议上讲话(1330)

伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论欧盟成员国地位问题。

悉尼--澳洲央行发布4月货币政策会议记录(0130)。

首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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