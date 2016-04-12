创元期货：沪金重拾升势，后市需关注成交量变化

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以下内容节选自4月12日的《期货日报》：
春节后，黄金以跳高的形式突破了250元/克，打开了中长期上涨空间，所以操作上逢调整多头可积极介入。短期走势上（图为两小时K线），黄金自见高268.85元/克后，出现短期回调。结构上是清晰的a—b—c三浪形态，价格止跌于255元/克。
对于上涨的空间，我们认为，至少将封闭263.05元/克的普通跳低缺口，同时也是本轮回调的0.618黄金分割反弹位置。不足之处是，昨日的大阳突破并没有得到成交量的配合，后市需关注成交量的变化。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。