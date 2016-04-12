创元期货：沪金重拾升势，后市需关注成交量变化

以下内容节选自4月12日的《期货日报》：

春节后，黄金以跳高的形式突破了250元/克，打开了中长期上涨空间，所以操作上逢调整多头可积极介入。短期走势上（图为两小时K线），黄金自见高268.85元/克后，出现短期回调。结构上是清晰的a—b—c三浪形态，价格止跌于255元/克。

对于上涨的空间，我们认为，至少将封闭263.05元/克的普通跳低缺口，同时也是本轮回调的0.618黄金分割反弹位置。不足之处是，昨日的大阳突破并没有得到成交量的配合，后市需关注成交量的变化。(完)

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