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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 08:58 BJT

全球金市：黄金跳涨至三周高点，因美国利率前景打压美元

周一美元指数跌至8月以来最低，兑日圆创下17个月低位。
    
    自美联储主席叶伦上个月浇息很快升息的预期以来，美元一直处于守
势。
    
    美国进一步升息的预期降温，协助黄金在第一季创下近30年来表现最
佳的一季。
    
    黄金亦受到避险需求的拉抬。
    
    疲弱经济数据和美国货币政策的不确定性，造成避险心态升温，提振
投资者对避险的黄金和日圆等其他资产的买兴。
    
    亚股周二开盘走势迟滞，日股因日圆升值而下跌。(完)
        
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    现货铂金         现货钯金           
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 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李爽/张涛)

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