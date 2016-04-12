全球金市：黄金跳涨至三周高点，因美国利率前景打压美元

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
周一美元指数跌至8月以来最低，兑日圆创下17个月低位。 自美联储主席叶伦上个月浇息很快升息的预期以来，美元一直处于守 势。 美国进一步升息的预期降温，协助黄金在第一季创下近30年来表现最 佳的一季。 黄金亦受到避险需求的拉抬。 疲弱经济数据和美国货币政策的不确定性，造成避险心态升温，提振 投资者对避险的黄金和日圆等其他资产的买兴。 亚股周二开盘走势迟滞，日股因日圆升值而下跌。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李爽/张涛)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。