全球金市：黄金跳涨至三周高点，因美国利率前景打压美元

周一美元指数跌至8月以来最低，兑日圆创下17个月低位。 自美联储主席叶伦上个月浇息很快升息的预期以来，美元一直处于守 势。 美国进一步升息的预期降温，协助黄金在第一季创下近30年来表现最 佳的一季。 黄金亦受到避险需求的拉抬。 疲弱经济数据和美国货币政策的不确定性，造成避险心态升温，提振 投资者对避险的黄金和日圆等其他资产的买兴。 亚股周二开盘走势迟滞，日股因日圆升值而下跌。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李爽/张涛)