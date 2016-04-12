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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 09:02 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月12日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     *4/14    深　　新 美 星  300509     2,000       13.22      22.98    广发证券　4/18
      4/15    沪　　天鹅股份　732029　　 2,334        --         --      中德证券　4/19
     *4/19    深　　永和智控　002795　　 2,500        --         --      中信建投　4/21
      4/20    深　　苏奥传感　300507　　 1,667       24.92      22.99    国金证券　4/22
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
    4/12    沪　　德宏股份 1,960       13.50     21.60  摩根士丹利华鑫
     --     沪　　飞科电器 4,360       18.03     16.52     中信证券
     --     深　　东音股份 2,500       11.97     14.64     中泰证券
     --     深　　维宏股份 1,421       20.08     22.98  摩根士丹利华鑫  
     --     沪    朗迪集团 2,368       11.73     19.23     中投证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)

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