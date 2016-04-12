《中国已公布新股发行上市日程表》--4月12日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 *4/14 深 新 美 星 300509 2,000 13.22 22.98 广发证券 4/18 4/15 沪 天鹅股份 732029 2,334 -- -- 中德证券 4/19 *4/19 深 永和智控 002795 2,500 -- -- 中信建投 4/21 4/20 深 苏奥传感 300507 1,667 24.92 22.99 国金证券 4/22 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 4/12 沪 德宏股份 1,960 13.50 21.60 摩根士丹利华鑫 -- 沪 飞科电器 4,360 18.03 16.52 中信证券 -- 深 东音股份 2,500 11.97 14.64 中泰证券 -- 深 维宏股份 1,421 20.08 22.98 摩根士丹利华鑫 -- 沪 朗迪集团 2,368 11.73 19.23 中投证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。