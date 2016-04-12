《路透晚报》--4月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力依然较大，用市场化债转股降低企业杠杆率--总理

中国总理李克强指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大；保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。

--中国财税：会考虑减并增值税率，营改增不会增加金融业税负--副财长

中国财政部副部长史耀斌表示，中国现行增值税率档次过多，要减并增值税税率，根据实际运行情况等在增值税立法时一并考虑；而营改增不会导致金融行业税负增加。

--中国经济：发改委公布市场准入负面清单草案，沪津闽粤四地先行试点

中国国家发展改革委表示，已与商务部等汇总审查形成了市场准入负面清单草案的试点版，经国务院同意在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市试行。

--投行观点：野村料香港明年或再次陷入通缩，因楼价下跌及失业率趋升

投行野村发表报告称，香港2017年有可能再次陷入通缩，因预期楼价下跌及零售业下滑导致失业率上升。

【金融】

--中国经济：发改委鼓励银行跟投跟贷专项基金项目，今后将加强项目推介

中国国家发改委日前召集金融机构，推介专项建设基金项目，并鼓励银行积极跟投跟贷，发挥专项建设基金的拉动带动作用。

--中韩金融：韩国称与中国原则上同意延长双边货币互换协议

韩国企划财政部在声明中称，已与中国在原则上达成一致，在明年到期前延长与中国现有的双边货币互换协议，该协议总值3,600亿元人民币(556.7亿美元)。

--中港个股：工行承销浙江公积金贷款证券化项目，获大比例超额认购

中国以资产计最大银行--工商银行称，由该行担任主承销商和总协调人的浙江省住房公积金贷款证券化项目，近日在银行间市场公开簿记发行，且各档证券均获得较大比例超额认购。

--香港个股：徽商银行计划境外发行60亿元人民币优先股，用以补充其他一级资本

中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行拟在境外非公开发行总规模不超过6,000万股，募集资金不超过等值人民币60亿元的优先股，用于补充本行其他一级资本。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，与当日到期量相同

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作，正好对冲当日到期量。据此计算，今日既无净投放亦无回笼。

--《中国新债预测》五年国债利率预测均值2.51%，二级情绪偏弱料压制需求

中国财政部周三将招标发行五年期国债。路透调查显示，近期现券二级走势疲弱，一级招标结果亦定位偏高，中长期品种表现尤为明显，同时加之国债二季度供给缓步上升，均将对明日国债参与投标的积极性造成影响，料利率预测均值接近或高于二级市场落在2.51%附近。

--中国货币市场：资金收敛七天利率上行，缴税高峰在即流动性预期谨慎

中国银行间市场资金面小幅趋紧，融出情绪更添谨慎，七天期回购利率上行幅度相对明显。交易员称，步入4月中下旬，季度缴税效应料本周开始显现，下周MLF(中期借贷便利)大量到期亦不可小觑，短期内警惕流动性波动。

--中国债市动态：弱势不改现券收益率续小涨，国开一级新债定位亦偏高

中国银行间债市早盘现券走势疲弱，收益率续攀升。交易员称，今日市场交投情绪弱势不改，国开一级新债中长端定位偏高，带动二级相关品种卖压略增，同时资金面稍显收敛，短券表现亦不乐观。

--中国企业：浙江交投称两下属公司未能清偿到期债务，但无碍其偿债能力

中国浙江交通投资集团公告称，其全资子公司浙江海运集团两家下属公司未能清偿到期债务，但两家公司的违约事项不会对浙江交投集团的偿债能力产生实质性影响。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘继续小升，国际美元续跌拉低人民币汇率指数

人民币兑美元即期早盘随中间价继续小升。交易员称，隔夜美元指数创近八个月新低，但人民币升幅明显不及美指跌幅，导致一篮子货币代表的人民币汇率指数继续下行，监管层或借此释放贬值动能，并维持汇率相对稳定，营造人民币双向波动。

--离岸人民币：业界预计中国最快下月在港发行150亿元国债，料仍有吸引力

业界预计，中国财政部最快或于下月在港发行约150亿元人民币国债，票面息率约3%，在环球负利率环境下料仍有一定吸引力，若此将是穆迪及标普调降中国主权评级展望后财政部首次在港发债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收低，投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。

--中国新股：证监会下发新一批七家新股IPO批文，料筹资总额至多28亿元

中国证监会官方微博宣布，证监会周一下发新一批共七家企业的首次公开发行（IPO）批文，这七家企业的筹资总额预计不超过28亿元人民币。

--企业并购：阿里巴巴以约10亿美元收购Lazada控股股份

中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股表示，同意以大约10亿美元收购在线零售商Lazada的控股股权，以将其平台扩张至东南亚。

--中港个股：中信证券和海通证券3月净利环比增数倍，但一季度料同比大减

3月中国股市企稳反弹，上市证券公司业绩亦走出低谷，大多出现明显上升。中国两大券商股--中信证券和海通证券3月净利均环比增长逾数倍，不过就一季度而言，券商业绩预计同比大幅下降。

--中国个股：宝钢股份称5月热轧和冷轧钢材价格均上调150元/吨

中国最大钢厂之一的宝钢股份宣布，其5月热轧和冷轧产品在上月基价上调高150元人民币/吨。

--中国能源：2016年原油精炼产能将维持在约1,600万桶/日--行业协会

中国半官方机构--中国石油和化学工业联合会(CPCIF)称，经过行业整合后，中国今年原油精炼产能料维持在1,600万桶/日左右，但是在产能过剩背景下，预计燃料出口仍将上升。

--中港个股：华泰证券耗资约7.8亿美金全资收购美资产管理平台AssetMark

中国大型券商--华泰证券公布与其子公司，向独立第三方AqGen Liberty签订购买协议，收购美国资产管理平台AssetMark全部已发行股本的目标股份，应付代价约为7.8亿美元购买价。

--香港个股：华润电力首季售电量按年升4.9%，受可再生能源带动

中国主要发电商--华润电力称，今年首季旗下电厂售电量按年升4.9%，受可再生能源带动。

--中国农业：计划到2020年时将大豆种植面积提高40%--农业部