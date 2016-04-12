《中国报摘》--其他报纸重要消息4月12日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
**上海证券报**
--继在浙江、云南、深圳等地试点之后，巨灾保险制度这一被列入保险新“国十条”的重要制度也将在上海启动，目前已被相关部门列入议事日程，存在今年落地的可能性。
**证券时报**
--国务院近日批复了郑洛新、山东半岛、沈大三大国家高新区建设国家自主创新示范区，并于昨日集中公布。至此，国家自主创新示范区由原来的11个增加至14个。
--京东金融昨日宣布，旗下的私募股权融资平台京东东家成立一年多以来已经帮助89个创业创新企业成功融资，总募集金额超11亿元人民币。其中，23个项目正筹备登陆新三板。
**21世纪经济报道**
--中国保监会有关部门会同广西保监局起草了《关于广西辖区保险公司分支机构市场退出管理指引（征求意见稿）》，拟以广西为试点地区，开展保险公司分支机构区域性市场退出试点工作。市场退出的方式包括主动退出、劝导退出和强制退出。
**金融时报**
--兴业银行首席经济学家鲁政委撰文指出，预计未来的货币政策框架将呈现新特征：政策目标顺序优化，就业和通胀也不排除可能成为央行的法定目标；“利率锚+MPA”已成为央行紧密耦合的两大常规操作工具；预期引导成为常规工具。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。