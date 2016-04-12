《中国报摘》--其他报纸重要消息4月12日

**上海证券报**

--继在浙江、云南、深圳等地试点之后，巨灾保险制度这一被列入保险新“国十条”的重要制度也将在上海启动，目前已被相关部门列入议事日程，存在今年落地的可能性。

**证券时报**

--国务院近日批复了郑洛新、山东半岛、沈大三大国家高新区建设国家自主创新示范区，并于昨日集中公布。至此，国家自主创新示范区由原来的11个增加至14个。

--京东金融昨日宣布，旗下的私募股权融资平台京东东家成立一年多以来已经帮助89个创业创新企业成功融资，总募集金额超11亿元人民币。其中，23个项目正筹备登陆新三板。

**21世纪经济报道**

--中国保监会有关部门会同广西保监局起草了《关于广西辖区保险公司分支机构市场退出管理指引（征求意见稿）》，拟以广西为试点地区，开展保险公司分支机构区域性市场退出试点工作。市场退出的方式包括主动退出、劝导退出和强制退出。

**金融时报**

--兴业银行首席经济学家鲁政委撰文指出，预计未来的货币政策框架将呈现新特征：政策目标顺序优化，就业和通胀也不排除可能成为央行的法定目标；“利率锚+MPA”已成为央行紧密耦合的两大常规操作工具；预期引导成为常规工具。（完）