《香港报摘》--经济日报4月12日

**头版头条**

--在业主愿意减价的情况下，近日二手市场300万港元以下的成交陆续增多，屋苑楼价连环失守300万港元，天水围嘉湖山庄极低层两房户280万元沽，创本年新低；市区上车盘重现，长沙湾美宁中心288万港元售，重返两年前水平。料低于300万元成交续来。

**其他**

--电能实业 距举行股东周年大会仅一个月，市场关注集团会否在月内达成收购协议。券商高盛认为，虽然市场希望电能落实潜在收购，但下月宣布派每股5港元特别息的可能性仍高。

--港股大市缺乏方向，细价股重演暴炒戏码，不单再有创板新股HYPEBEAST 收市价较配股价高7倍，中国金控 宣布拟发行大额可换股债（CB）引资前海阿里，昨复牌也急升近倍。

--内地经济增长放缓，华侨银行亦受影响，去年大中华贷款全年仅增1%，末季更按季跌5%，今年展望亦维持审慎。该行冀随着一带一路机遇提供更多金融服务，料未来大中华盈利占比，可维持去年的20%。

--港府新招防财务公司与不良中介合谋，以中介收费“化妆”高息贷款，要求放债人（财务公司）列明合作的中介人资料及关系，并确保中介不可另行向借款人收费，料与业界沟通后，第四季可望推行新牌照条件。

--市传渣打 正寻找买家出售大批亚洲资产，总值达44亿美元（约343亿港元），当中14亿美元（约109亿港元）为已作拨备减值的印度资产。

--港交所 投票选董事前，去信股东为候选人之一、伦敦Metdist主席巴格瑞（Apurv Bagri）拉票，身兼该公司董事及东亚 高级顾问的陈子政认为“做法很正常”。（完）

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