《香港报摘》--信报4月12日

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
**头版头条**
--针对不良中介人诱使市民借钱，并从中收取高昂中介费，令债仔实际所得无几，却要孭上巨债，财经事务及库务局提出修订《放债人条例》，包括要求须清楚列明放债人（银行或财务公司）与中介公司之间的委托关系，以免两者合谋滥收费用。
**其他**
--中电 旗下中华电力正研究在香港索罟群岛东面兴建海上液化天然气接收站，若果项目获批建成，中电将可以向国际市场采购液化天然气（LNG），减少对中国的依赖；同时，增加向内地购买天然气时的议价能力。
--美盛环球资产管理2016年投资调查显示，环球高净值投资者比去年更悲观及保守，七至八成投资者认为全球经济濒临另一次金融危机，78%亚洲年轻投资者表示失去获利信心。 （完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。