《香港报摘》--信报4月12日

**头版头条**

--针对不良中介人诱使市民借钱，并从中收取高昂中介费，令债仔实际所得无几，却要孭上巨债，财经事务及库务局提出修订《放债人条例》，包括要求须清楚列明放债人（银行或财务公司）与中介公司之间的委托关系，以免两者合谋滥收费用。

**其他**

--中电 旗下中华电力正研究在香港索罟群岛东面兴建海上液化天然气接收站，若果项目获批建成，中电将可以向国际市场采购液化天然气（LNG），减少对中国的依赖；同时，增加向内地购买天然气时的议价能力。

--美盛环球资产管理2016年投资调查显示，环球高净值投资者比去年更悲观及保守，七至八成投资者认为全球经济濒临另一次金融危机，78%亚洲年轻投资者表示失去获利信心。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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