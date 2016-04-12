国际油市：油价下跌但仍守在40美元上方，关注产油国限产会议

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
中东产油国和俄罗斯计划下周日在卡塔尔首都多哈召开会议，但其中不包括美国。他们将讨论如何控制日益膨胀的过剩供应。目前的每日过剩供应已高达200万桶。
多数分析师预计，产油国把产量冻结在当前水平并不能促使油市恢复平衡；目前产量已超过消费量，且接近历史最高水平。
“油价面临潜在下行风险，因将产量冻结在当前水平，更是一个象征性行动，而并非真正的市场干预，”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。
虽然Spooner说冻结产量对解决供应过剩问题作用不大，但他认为让中东和俄罗斯产量保持在当前水平，长期而言可能会有益于市场恢复平衡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 龚芳/张荻)
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