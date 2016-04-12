国际油市：油价下跌但仍守在40美元上方，关注产油国限产会议

中东产油国和俄罗斯计划下周日在卡塔尔首都多哈召开会议，但其中不包括美国。他们将讨论如何控制日益膨胀的过剩供应。目前的每日过剩供应已高达200万桶。

多数分析师预计，产油国把产量冻结在当前水平并不能促使油市恢复平衡；目前产量已超过消费量，且接近历史最高水平。

“油价面临潜在下行风险，因将产量冻结在当前水平，更是一个象征性行动，而并非真正的市场干预，”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。

虽然Spooner说冻结产量对解决供应过剩问题作用不大，但他认为让中东和俄罗斯产量保持在当前水平，长期而言可能会有益于市场恢复平衡。(完)

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