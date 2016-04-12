《汇市简讯》美元/日圆回落，密切追随日股走势

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
0106GMT * 美元/日圆回落，因日股回吐稍早部分涨幅 * 日经指数现仅升0.64%报15,851点，稍早高见15,934点 * 等候日经指数再度升穿16,000点大关，不过该点位压力沉重 * 美元/日圆稍早高见108.27，之后回落至108.00左右 * 除了日经指数外，今日鲜有交易题材 * 市场交投清淡，空头兴致不高，立场谨慎 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。