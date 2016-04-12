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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 09:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，密切追随日股走势

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    * 美元/日圆回落，因日股回吐稍早部分涨幅
    * 日经指数现仅升0.64%报15,851点，稍早高见15,934点
    * 等候日经指数再度升穿16,000点大关，不过该点位压力沉重
    * 美元/日圆稍早高见108.27，之后回落至108.00左右
    * 除了日经指数外，今日鲜有交易题材
    * 市场交投清淡，空头兴致不高，立场谨慎
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 徐文焰)

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