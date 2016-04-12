《香港报摘》--其他报纸重要消息4月12日

**明报**

--创业板新股“小圈子”问题悬而未决，以全配售形式上市的潮流服饰网站Hypebeast 成另一例证，昨日开市不足一小时已大玩过山车，甫开市不久已录得20倍升幅；惟随即由高位急跌超过五成，收市升逾7倍，大股东马柏荣及最大投资者，一日间帐面分别赚近14亿及3,500万港元，惟同日追入散户却大半损手。

**星岛日报**

--今日将有四只新股上市，其中南旋控股 及宏安地产 昨日暗盘造好，每手分别赚260及160港元。另外，去年3月在中国上市的东方证券 ，计划来港挂牌，昨已递交上市申请。该公司去年中响应中央救市号召，共出资65亿元人民币，表明或因此蒙受损失。

**苹果日报**

--日本连销时装店UNIQLO上月起全球分店陆续减价，本港有产品减价幅度最高逾20%。公司大中华区行政总裁潘宁强调，有关做法只为“简化定价结构”，但坦言长远目标是再调低售价，以增强竞争力。

**东方日报**

--耀才证券 发盈喜，预期截至今年3月底止年度综合全面收益约3.42亿港元，较截至去年3月底止年度的综合全面收益及纯利2.18亿港元大幅增长约57%。

**文汇报**

--联合医务 昨举行签约仪式，与璞迈医生集团将共同向一家由联合医务之策略性股东周大福企业和璞迈医生集团共同出资，在上海设立的“璞迈联合诊所”提供独家营运管理服务。（完）

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