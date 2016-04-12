芝加哥期市：小麦延续跌势，美国农业部利多报告不及天气因素影响

主力大豆期货 几无变动，报每蒲式耳9.28-3/4美元，上日收高1.25%。 主力玉米期货合约 上涨0.14%至每蒲式耳3.54-1/4美元，上交易日收低1.5%。 美国农业部称，有56%的美国小麦作物被评为优良，较上周减少3个百分点。 农业部称，玉米种植率为4%，超乎分析师预期。 路透调查分析师预期，仍有59%的美国冬麦生长情况评为优良。 农业部周二在月报中表示，料将调降美国2015/16年度大豆结转库存的预测。 ---------------------------0103GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 446.75 -0.50 -0.11% -2.93% 465.38 30 CBOT玉米 357.25 0.50 +0.14% -1.38% 362.52 41 CBOT大豆 928.75 0.50 +0.05% +1.31% 899.06 72 CBOT稻米 $9.84 -$0.01 -0.05% -1.11% $10.22 40 美国原油 $40.24 -$0.12 -0.30% +1.31% $37.96 65 汇率 欧元/美元 $1.141 $0.000 +0.02% +0.08% 美元/澳元 0.759 0.000 -0.04% +0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/陈宗琦)