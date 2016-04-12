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货币新闻 | 2016年 4月 12日 星期二 09:42 BJT

芝加哥期市：小麦延续跌势，美国农业部利多报告不及天气因素影响

主力大豆期货 几无变动，报每蒲式耳9.28-3/4美元，上日收高1.25%。    
    
    主力玉米期货合约 上涨0.14%至每蒲式耳3.54-1/4美元，上交易日收低1.5%。
    
    美国农业部称，有56%的美国小麦作物被评为优良，较上周减少3个百分点。 
    
    农业部称，玉米种植率为4%，超乎分析师预期。
    
    路透调查分析师预期，仍有59%的美国冬麦生长情况评为优良。
    
    农业部周二在月报中表示，料将调降美国2015/16年度大豆结转库存的预测。
    
    ---------------------------0103GMT----------------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦       　    446.75　 -0.50　 -0.11% 　-2.93% 　　465.38 30
    CBOT玉米             357.25    0.50   +0.14%   -1.38%     362.52 41
    CBOT大豆             928.75    0.50   +0.05%   +1.31%     899.06 72
    CBOT稻米              $9.84  -$0.01   -0.05%   -1.11%     $10.22 40
    美国原油             $40.24  -$0.12   -0.30%   +1.31%     $37.96 65
    汇率 
    欧元/美元            $1.141  $0.000   +0.02%   +0.08%
    美元/澳元            0.759    0.000   -0.04%   +0.54%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/陈宗琦)

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