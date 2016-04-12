港报社评：港人身份你中有我，强行区分徒酿冲突--信报4月12日

身份认同是每个人成长的必经阶段，这本来无可厚非，法律上必不可少的是一张身份证，社会上人人都扮演不同的角色，要是没有身份，难以安身立命。然而近年来，「香港人身份」似乎被推向一个极端，而且有愈来愈危险的趋势，不得不让人深思。

财政司司长曾俊华日前发表题为《奇遇》的网志，从槟城遇上父亲的故友讲起，继而谈到香港人的身份问题。曾俊华忆述，父母原本计划经香港移民美国，但由于移民手续迟迟未能完成，惟有在港住下来，一住就是十多年，期间诞下曾俊华及其弟妹，直至六十年代中期，才举家移民美国纽约。当年的无心插柳，决定了他和弟妹在香港出生的命运，令他们成为香港人，否则他们就是土生土长的美国华侨。

曾俊华的命运，跟香港人的身份问题有何关连？他认为，香港作为一个移民城市，不同的生活形式兼收并蓄，文化变得更加丰富，香港人的身份成为一个流动而立体的概念，无论是「潮州佬」、「上海婆」抑或「台山阿伯」，都不会是一个人作为香港人的障碍。对于今天社会上有一种声音，尝试将香港人作出教条式定义，强行辨别谁是或不是香港人，忽略了长久以来的多元本质，这种争论肯定不会得到实在的结论，相反只会挑起永无休止的矛盾和争拗，实在毫无意义。

诚哉斯言，香港人的身份若然作出教条式定义，必然争拗得没完没了。举一个例子，年轻人要组党，新界乡绅又要组党，如果强行辨别，到底谁更能代表急速冒起的所谓本土主义？新界乡绅一定会说，他们世世代代都是原居民，彻头彻尾是最本土的香港人。吊诡之处却在于，志切组党从政的年轻人必然会回敬一句「你不代表我」，新界乡绅所组成的政党并非他们心目中的真本土，因为价值观截然不同。

硬是要为香港人的身份作界定，一来口同鼻拗没有结论，二来容易带来十分危险的排他性。大家不妨回顾一下古往今来的宗教冲突，天主教和基督教在性质上没有太大分别，信奉的是同一位上帝，可是几百年来彼此水火不容，最严重的时候甚至互相杀戮。宗教冲突其中一个关键原因是各派教徒争做唯我独尊的「名门正宗」，结果往往是誓不两立的大动干戈。试想想，要是潮州佬、上海婆和台山阿伯都要摩拳擦掌争夺「真香港人」的正宗牌匾，结果又是怎样？

有一部分本土主义者怀抱恋殖情意结，认为回归之后「一国两制」的香港，反而及不上英国人管治的殖民地时代。如果真的要恋殖，不妨好好珍惜殖民地时代狮子山下的包容情操，那时候，香港社会不但华洋杂处，而且南腔北调和平共存，没有人因为自己能操流利广东话而排斥乡音未改的「捞松」（老兄）。

说到底，香港人的身份是来自五湖四海的有机结合，你中有我，我中有你，如果偏要来个教条式定义，难道参加过立法会新界东补选的本土民主前线成员梁天琦，只是由于在内地出生，就不被接纳为香港人？既然鼓吹本土主义的梁天琦是个在内地出生的香港人，却比不少土生土长的香港人更热中鼓吹本土主义，那么强行区分谁是或不是香港人，岂非自找烦扰，实在毫无意义。

强行区分之余，社会上还有声音提倡，香港人其实是有别于中华民族的另一个民族。这个讲法更加夹缠不清，就算号召最有份量的历史学家和考古学家皓首穷经，也不可能得出什么具有公信力的结论。

当然，部分偏激的本土主义者，最终的目标是寻求政治上的自决甚至「建国独立」。港独云云，若然纯粹是思想上探索一下，当作大胆假设的学术研究未尝不可，毕竟香港尚有言论自由，不过一旦付诸行动，危险性不言而喻。

总而言之，香港是一个兼收并蓄的命运共同体，曾俊华阴差阳错成为香港人，其他七百万人何尝不也是因缘际会，与这个地方同甘共苦。大家既搭上同一条船，没有必要由于心胸狭隘的排他性而酿成冲突，最终不小心面临沉船之厄。

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