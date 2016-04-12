港报社评：遗留行李“代行代检”，前线人员陷法律风险--明报4月12日

特首梁振英女儿梁颂昕的行李风波，虽然经梁振英、保安局长、民航处长、机管局等解释，强调第一家庭成员并无施压和获特权待遇，处理符合规定和机场保安要求，不过，由于长官所说「酌情」做法，与前线人员的认知和一贯处理有扞格，而且前线人员陷身法律风险的疑虑，是客观存在；另外，按长官宣称的认可程序，不排除会成为机场保安漏洞。因此，这次风波盘缠不去，特别是前线人员未能放下，并非针对任何人，而是有事实基础。政府需要更清晰说明，纾解疑虑，让事情过去。

长官说法3点原则，与一贯处理有扞格

梁颂昕进入机场禁区之后，发现手提行李遗留在禁区外，她和母亲唐青仪分别在禁区内外与航空公司地勤人员、机管局人员交涉，提出由前线人员把行李拿入禁区给梁颂昕，其间梁振英与地勤人员通电话「了解」事态，最终梁颂昕毋须亲自到禁区外领取，行李由机场人员拿入禁区给她。

保安局长黎栋国、民航处长罗崇文和机管局发言人等，认为事态正常，主要基于3点原则，包括确认物主、行李经过安检和不影响飞行安全，云云。黎栋国和罗崇文宣示将来若有同类事件，也会以同样方法处理。

旅客遗留行李在禁区外，间中有发生，现在长官说的处理3点原则，实际上是酌情处理准则，表面上理所当然，不过，值得注意的是，梁颂昕遗留行李既然并非仅此一宗，机场前线人员经常应付这类事态，可谓驾轻就熟，他们一贯做法与长官说法不同。前线人员奉行「同行同检」，应属本港机场的规定，要求旅客回到禁区外认领行李，然后再办理出境手续，通过安检回到禁区登机；前线人员强调绝对不会把行李拿入禁区交给旅客。

然则为何出现长官说一套，前线人员做另一套的情况？前线人员一直按保安规定处理，现在长官说的是酌情原则，只要做到3点原则就可以了，本来要求和规定都可以改变，不过，设若有改变，前线人员却不知情，是否沟通出了问题？以本港机场的管理水平，出现这种「虾碌」状况，有点匪夷所思。因此，有理由相信，前线人员是按一贯规定处理这类事件，长官说的新说法，在公开宣示之前其他人并不知道。

近日，有传媒记者在机场禁区内外，测试遗留禁区外的行李能否由地勤或机场人员拿入禁区。禁区内的前线人员要求记者亲自到禁区外领取，再办理出境手续；禁区外的记者，在离境大堂要求机场保安和航空公司地勤人员将行李交给在禁区内的记者，被有关人员斩钉截铁地拒绝。由此可见，前线人员坚持一贯做法，即使长官有新说法，仍然没有改变。

「同行同检」行之有效，「酌情」操作削弱保安

黎栋国、罗崇文所说的是并非「同行同检」，而是由其他人「代行代检」，不过，会否因而削弱机场保安安排，值得讨论。以「确认物主」而言，既然物主在禁区内，前线人员如何确认禁区外行李的物主身分？因为并非每一个遗留行李的旅客，都有类如特首夫人的高知名度，前线人员若按长官的说法处理，如何确认物主是一大问题，即是有构成保安漏洞的空间。

另外，若前线人员「代行代检」，将行李送往安检时发现有违禁品，涉及法律责任，由谁来承担？这是十分现实的问题。即是说，「代行代检」会置前线人员于法律风险，所构成机场保安漏洞也显而易见，前线人员声言可能采取静坐抗议行动，要求当局厘清长官所说的措施，完全可以理解。

在第一家庭这次行李风波之前，机场前线人员处理类似遗留行李事件，从来都无问题，今次若梁颂昕愿意自行回到禁区外领取行李，或是行李不领取了，交由母亲带回家，自己按原定行程离港，就不会搞出如此扰攘的事态，只是牵涉到梁振英，然后由机场人员把行李带入禁区给梁颂昕，才衍生违规、施压、特权、机场保安等质疑。

目前，并无证据证明个中有权力行使不当，但是官员述说的处理遗留禁区外行李3原则，不单前线人员因为使他们置身法律风险而不满；另外，其他人和前线人员一样都认为官员所说3点原则的保安程度，不如前线人员一贯做法，可能出现较多漏洞，因此，政府应该厘清情况，使前线人员安心，也使机场保安不致因为一宗个别事件而受到削弱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘