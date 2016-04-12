港报社评：拓新气源要保电费有得减--星岛日报4月12日

中华电力公司研究增加天然气输港途径，设立海上液化天然气接收站。本港为了保护环境而要大增使用天然气发电比例，西气东输日前又曾经因为深圳「垃圾山」崩塌损坏输气管，而一度暂停供港，为了加强保障能源供应，以及透过竞争提升本港的天然气议价能力，令供应来源多元化是值得考虑的方案，关键是要确保本港供电设施不会过剩，而电力公司从天然气成本节省得来的利益，能够真正惠及消费者。 本港为了改善空气质素，以及尽地球公民责任防范气候极端化，承诺减少碳排放，政府决定要减少用煤发电，大幅提高天然气发电比例，由去年只占两成二提升到二○二○年占五成。由于中电一向采用的海南岛崖城气田接近枯竭，三年前本港开始接受西气东输 ，当时正值福岛核电厂泄漏辐射事故后，全球对天然气发电需求甚殷，气价昂贵，导致本港消费者面对大加电费的威胁。 增格价选择 兼保障供应 西气东输是把中亚地区的新天然气来源，经过新疆至深圳的管道输送来港，去年底深圳发生非法倾倒泥头堆积成的「垃圾山」崩塌，不但夺去六十九人性命，连地底西气东输管道都损毁漏气，要封管抢修，中电要临时增加用煤发电应急，三个多星期后才重获供气。 中电现在提出增加天然气来源，在大屿山南面海域设立海上液化天然气接收站，可以透过专用运输船从世界各地运送液化天然气来港，重新气化后，透过管道接驳至龙鼓滩发电站。这样可以避免把太多鸡蛋放在同一只篮子里，其实并非崭新的构思。 早在十多年前，政府尚未就西气东输拍板，中电已经提出了这个输送途径，最大的不同点，是接收和气化站设在大屿山南面大鸦洲的陆地上，占地三十六公顷，而不是今次提出的设在海上。当年中电力陈这安排胜于由内地管道输气来港，指出整个设施都在香港境内，管辖权单一，政策和规例亦很清晰。 防滥扩资产 保市民荷包 对中电来说，透过这「浮式再气化装置」的安排，可以增加自主权和议价能力，例如可以光顾美国廉价页岩气。不过，新的设施涉及新的固定资产投资，而中电的许可利润可以根据固定资产投资的扩张而增加，消费者难免担心，发电燃料的成本减少，会否遭许可利润增加所「中和」，起不到市民期待的减电费作用？ 根据本港与中央就能源合作签署的谅解备忘录，西气东输每年向港供气至少十亿立方米，最多可以增加到六十亿。从供求关系来看，市民难免想到，就算海上液化天然气接收站有利加强供电保障，但是否必不可少呢？ 对于市民的疑虑，中电宜积极回应，清楚解答，而个中涉及的复杂计算和商业机密，政府作为监管机构，更须严加审核评估，确保市民可以真正在电费水平上得益。