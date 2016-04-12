金属期市：伦敦期铜下跌但守在七周低位上方，美元走软提供支撑

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
伦铜已经连续第四个交易日守住4,625美元附近的支撑位，若破位可能引发一波技术卖盘。上周期价创下2月26日以来低点。
德国经济部周一称，该国经济在今年初加快成长步伐，因受国内强劲需求推动，但对外贸易前景依然黯淡，未来几个月增长料将放慢。
中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅小于预期，而居民消费价格指数(CPI)通胀持稳，暗示中国工业部门受到的强劲通缩压力可能正在减弱。
油价在亚洲早盘下跌，但美国原油和布兰特原油均守在每桶40美元上方；本周日主要产油国将举行会议，讨论冻产以控制供应过剩问题。
澳洲Queensland Nickel Pty Ltd的管理人周二建议该公司进入清算程序。(完)
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路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。