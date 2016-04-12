金属期市：伦敦期铜下跌但守在七周低位上方，美元走软提供支撑

伦铜已经连续第四个交易日守住4,625美元附近的支撑位，若破位可能引发一波技术卖盘。上周期价创下2月26日以来低点。

德国经济部周一称，该国经济在今年初加快成长步伐，因受国内强劲需求推动，但对外贸易前景依然黯淡，未来几个月增长料将放慢。

中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅小于预期，而居民消费价格指数(CPI)通胀持稳，暗示中国工业部门受到的强劲通缩压力可能正在减弱。

油价在亚洲早盘下跌，但美国原油和布兰特原油均守在每桶40美元上方；本周日主要产油国将举行会议，讨论冻产以控制供应过剩问题。

澳洲Queensland Nickel Pty Ltd的管理人周二建议该公司进入清算程序。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金