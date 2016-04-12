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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 09:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨，之前公布企业信心数据强劲

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    * 澳元/美元重回0.76上方，之前公布企业信心数据强劲
    * 澳元/美元从数据公布前的0.7595跳涨至0.7615，因企业信心指数
从正3升至正6
    * 澳洲国民银行企业现况指数亦从正8升至正12
    * 企业现况指数为八年高位；今年澳洲央行可能维持政策不变
    * 澳元/美元隔夜在0.7630遇阻，据称在0.7650前方有大量卖单
    * 若升穿0.7650，则上行动能增大
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 郑茵)

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