《汇市简讯》澳元/美元跳涨，之前公布企业信心数据强劲

0143GMT * 澳元/美元重回0.76上方，之前公布企业信心数据强劲 * 澳元/美元从数据公布前的0.7595跳涨至0.7615，因企业信心指数 从正3升至正6 * 澳洲国民银行企业现况指数亦从正8升至正12 * 企业现况指数为八年高位；今年澳洲央行可能维持政策不变 * 澳元/美元隔夜在0.7630遇阻，据称在0.7650前方有大量卖单 * 若升穿0.7650，则上行动能增大 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 郑茵)