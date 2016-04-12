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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 09:50 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月12日

4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7549港元 )
    
    美股道琼工业指数周一收低-20.55,或-0.12%,报17556.41点.因必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣，
预计企业业绩不乐观。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                      
                                                                                                                                    
 ---------------------------------------------------------------------------------                                                      
 ----                                                                                                                               
 中海油                       117.920    1.96      26650             9.145       0.49                                                   
 中国铝业                       8.600    4.75      19852             2.668      -0.46                                                   
 中国移动                      55.080   -0.76     129217            85.428      -0.38                                                   
 中国人寿                      11.720    1.82     193578            18.177      -0.34                                                   
 中石油                        63.860    0.31      35749             4.952       0.86                                                   
 中石化                        66.310    1.95      23726             5.142       0.24                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   29.860    0.88    2178294            46.312       0.24                                                   
 中电信                        53.440   -1.42       5244             4.144      -0.38                                                   
 中国联通                      12.870    0.70      36097             9.981       0.31                                                   
 兖州煤业                       5.600    8.74      18550             4.343       0.29                                                   
 华能国际                      36.000    2.89      43887             6.979      -0.86                                                   
 南方航空                      33.350    0.00       5266             5.173      -1.10                                                   
 东方航空                      28.890    0.07       2946             4.481      -1.52                                                   
 中芯国际                       4.350    0.00       3883             0.675       0.70                                                   
 （完）

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