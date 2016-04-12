《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月12日

4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7549港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-20.55,或-0.12%,报17556.41点.因必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣， 预计企业业绩不乐观。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) --------------------------------------------------------------------------------- ---- 中海油 117.920 1.96 26650 9.145 0.49 中国铝业 8.600 4.75 19852 2.668 -0.46 中国移动 55.080 -0.76 129217 85.428 -0.38 中国人寿 11.720 1.82 193578 18.177 -0.34 中石油 63.860 0.31 35749 4.952 0.86 中石化 66.310 1.95 23726 5.142 0.24 汇丰控股 <HSBC.K 29.860 0.88 2178294 46.312 0.24 中电信 53.440 -1.42 5244 4.144 -0.38 中国联通 12.870 0.70 36097 9.981 0.31 兖州煤业 5.600 8.74 18550 4.343 0.29 华能国际 36.000 2.89 43887 6.979 -0.86 南方航空 33.350 0.00 5266 5.173 -1.10 东方航空 28.890 0.07 2946 4.481 -1.52 中芯国际 4.350 0.00 3883 0.675 0.70 （完）