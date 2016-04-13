《中国重要政经日程》--4月13日-7月9日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
=============================今日重要政经日程==========================
4月13日（周三）
*--上午9时30分 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。
*--上午10时 中国海关总署举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年第一季度进出口有关情况，并答记者问。
*--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
*--上午10时 农业部新闻办公室举行新闻发布会，向媒体介绍农业转基因有关情况，并回答记者提问。
--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日。
=============================近期重要政经日程==========================
4月21日（周四）
--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋)
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选