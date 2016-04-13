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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 08:03 BJT

《中国重要政经日程》--4月13日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

4月13日（周三）

*--上午9时30分 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

*--上午10时 中国海关总署举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年第一季度进出口有关情况，并答记者问。

*--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。

*--上午10时 农业部新闻办公室举行新闻发布会，向媒体介绍农业转基因有关情况，并回答记者提问。

--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日。

=============================近期重要政经日程==========================

4月21日（周四）

--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋)

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