台湾债市：五及10年公债殖利率微升，交投冷清静待明日发行前交易指引方向

路透台北4月12日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周二早盘续升。交易员说，明日10年期增额公债105/4R即进入发行前交易，因短线市场无利多因子，促使殖利率走扬，惟交投偏冷清；市场静待明日发行前交易指引方向。

他们并称，由于市场普遍觉得目前殖利率已处于相对低档区，往下追风险高追价意愿低，且台股止跌走涨，市场企图把殖利率往上带。

〞大家都觉得利率偏低，股市上来了，市场气氛偏保守。〞一位大型证券商交易员说。

一位大型商银交易员表示，明天10年期增额公债即进入发行前交易，早盘空方出来把10年券殖利率打高，但随后即有券商反手买进，致殖利率升幅缩减。

他们指出，短线市场没有利多因子，加上放空不用成本，空方已蠢蠢欲动，料殖利率走扬机率高。

本地时间10:40，五年券105/5期 涨0.22基点至0.5370%，成交7.0亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.40基点至0.8290%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.16%。

美国指标10年期公债 小跌1/32，收益率报1.727%；30年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.565%。

交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间在0.81-0.85%；五年券105/5区间则为0.51-0.55%。

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