台湾债市：五及10年公债殖利率微升，交投冷清静待明日发行前交易指引方向

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透台北4月12日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周二早盘续升。交易员说，明日10年期增额公债105/4R即进入发行前交易，因短线市场无利多因子，促使殖利率走扬，惟交投偏冷清；市场静待明日发行前交易指引方向。
他们并称，由于市场普遍觉得目前殖利率已处于相对低档区，往下追风险高追价意愿低，且台股止跌走涨，市场企图把殖利率往上带。
〞大家都觉得利率偏低，股市上来了，市场气氛偏保守。〞一位大型证券商交易员说。
一位大型商银交易员表示，明天10年期增额公债即进入发行前交易，早盘空方出来把10年券殖利率打高，但随后即有券商反手买进，致殖利率升幅缩减。
他们指出，短线市场没有利多因子，加上放空不用成本，空方已蠢蠢欲动，料殖利率走扬机率高。
本地时间10:40，五年券105/5期 涨0.22基点至0.5370%，成交7.0亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.40基点至0.8290%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.16%。
美国指标10年期公债 小跌1/32，收益率报1.727%；30年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.565%。
交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间在0.81-0.85%；五年券105/5区间则为0.51-0.55%。
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--美国债市：公债价格持平，市场静待美国通胀数据出炉 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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