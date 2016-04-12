台湾汇市：台币兑美元盘随韩元小升，外商银抛补为主未见明显方向

路透台北4月12日 - 台币兑美元 周二盘初趋升。汇银人士指出，台币盘初再随着韩元趋升，不过交易仍嫌清淡，盘初多见外商银抛补而已，进出口商未见进场，短期盘势先看盘整。

汇银人士表示，台币盘初交易仍清淡，疑似央行在台币升至32.330附近有美元买盘进场，不过是消极阻升，未见明显促贬台币的动作。

另外一家小型商银交易员也说，若比较亚币中的韩元 、星币 兑美元的线图，自2月以来都呈现大幅走升，且升值角度更大于台币 。因此，就算台湾央行有意阻升台币、甚至或是促贬台币，这个干预的力道都不致于太大，以至于大幅逆于韩元或星币。