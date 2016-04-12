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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 10:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘随韩元小升，外商银抛补为主未见明显方向

路透台北4月12日 - 台币兑美元 周二盘初趋升。汇银人士指出，台币盘初再随着韩元趋升，不过交易仍嫌清淡，盘初多见外商银抛补而已，进出口商未见进场，短期盘势先看盘整。

汇银人士表示，台币盘初交易仍清淡，疑似央行在台币升至32.330附近有美元买盘进场，不过是消极阻升，未见明显促贬台币的动作。

〞老大(央行)只是挂BID，没有很积极，量也没有很大，〞一位小型商银交易员表示。

另外一家小型商银交易员也说，若比较亚币中的韩元 、星币 兑美元的线图，自2月以来都呈现大幅走升，且升值角度更大于台币 。因此，就算台湾央行有意阻升台币、甚至或是促贬台币，这个干预的力道都不致于太大，以至于大幅逆于韩元或星币。

今日台币实质交易区间在32.320-32.389，上日实质交易区间在32.360-32.447。

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,144.8，上日收在1,146.5；台股加权指数 则涨0.10%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.245/32.315，上日收在32.300。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.450

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--《全球汇市》美元仍然疲弱，英镑表现出色

--美国经济：达拉斯联储总裁聚焦6月为可能升息时间点，降低本月可能性 (完) (记者 高洁如；审校 黄凯)

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