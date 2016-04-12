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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 15:25 BJT

台湾债市：指标公债殖利率连二日收升，因筹码将增加且无利多题材

* 五年和10年期公债连二日量缩收升
    * 10年期增额公债明起发行前交易，市场气氛偏谨慎
    * 明日105/4R发行前交易殖利率暂看0.85-0.86%

    路透台北4月12日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周二收升，呈连二日走扬格局；交易
员指出，随明日10年期增额公债105/4R进入发行前交易，在筹码将增加且短线市场无利多消
息刺激，市场观望气氛偏谨慎，促使殖利率进一步走扬。
    
    他们表示，市场普遍认为目前殖利率已处于相对低档，这个时侯做多还是有点怕怕的，
相对的，因发行前交易放空无成本，且市场气氛偏谨慎，料明日殖利率有望往上推升。
    
    〞现在就看明天能打多高了，0.9%应该是很难看到，一上去大家都想接啊。〞一位大型
商银交易员说。
    
    一大型证券商交易员则称，由于市场上找不到利多题材，大家对于10年期增额公债发行
前交易气氛相对较谨慎，成交量进一步萎缩，〞我已经好几天没有做交易了，反正休息也是
一种操作，大家都偏观望。〞
    
    另一大型证券商主管则称，从今天殖利率进一步收升观察，显示市场对于明日发行前交
易期望比较高，〞明天肯定是往上走的，因为之前放空成本太高以致无法偏空操作，现在发
行前交易放空零成本，加上市场气氛偏谨慎。〞
    
    交易员预估，明日10年券105/4R 期发行前交易殖利率区间暂看在0.85-0.
86%；五年券105/5 期殖利率区间估在0.54-0.56%。
         
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    +0.82     0.5430%  0.5360-0.5430%      14.5
 10   105/4                    +1.93     0.8443%  0.8290-0.8443%       3.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8443%
   5     105/5                       0.5430%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         
   


 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)

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