台湾债市：指标公债殖利率连二日收升，因筹码将增加且无利多题材

* 五年和10年期公债连二日量缩收升 * 10年期增额公债明起发行前交易，市场气氛偏谨慎 * 明日105/4R发行前交易殖利率暂看0.85-0.86% 路透台北4月12日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周二收升，呈连二日走扬格局；交易 员指出，随明日10年期增额公债105/4R进入发行前交易，在筹码将增加且短线市场无利多消 息刺激，市场观望气氛偏谨慎，促使殖利率进一步走扬。 他们表示，市场普遍认为目前殖利率已处于相对低档，这个时侯做多还是有点怕怕的， 相对的，因发行前交易放空无成本，且市场气氛偏谨慎，料明日殖利率有望往上推升。 〞现在就看明天能打多高了，0.9%应该是很难看到，一上去大家都想接啊。〞一位大型 商银交易员说。 一大型证券商交易员则称，由于市场上找不到利多题材，大家对于10年期增额公债发行 前交易气氛相对较谨慎，成交量进一步萎缩，〞我已经好几天没有做交易了，反正休息也是 一种操作，大家都偏观望。〞 另一大型证券商主管则称，从今天殖利率进一步收升观察，显示市场对于明日发行前交 易期望比较高，〞明天肯定是往上走的，因为之前放空成本太高以致无法偏空操作，现在发 行前交易放空零成本，加上市场气氛偏谨慎。〞 交易员预估，明日10年券105/4R 期发行前交易殖利率区间暂看在0.85-0. 86%；五年券105/5 期殖利率区间估在0.54-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.82 0.5430% 0.5360-0.5430% 14.5 10 105/4 +1.93 0.8443% 0.8290-0.8443% 3.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8443% 5 105/5 0.5430% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)