台湾股市：盘中小升但涨势料短暂，上日公布出口数据较为疲弱

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透台北4月12日 - 台湾股市周二小升，但升势恐怕短暂。周一公布的数据显示，台湾3月出口连续第14个月下滑。
0237GMT，台股加权股价指数 涨0.2%至8,575.79点。上日收报8,562.59。
电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.3%。
台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期减11.4%，劣于预期 ；为连续第14个月衰退，市场预估年减9.60%。第一季出口金额较上年同期则衰退12.1%。 。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。