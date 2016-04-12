版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 11:03 BJT

台湾股市：盘中小升但涨势料短暂，上日公布出口数据较为疲弱

路透台北4月12日 - 台湾股市周二小升，但升势恐怕短暂。周一公布的数据显示，台湾3月出口连续第14个月下滑。

0237GMT，台股加权股价指数 涨0.2%至8,575.79点。上日收报8,562.59。

电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.3%。

台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期减11.4%，劣于预期 ；为连续第14个月衰退，市场预估年减9.60%。第一季出口金额较上年同期则衰退12.1%。 。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐