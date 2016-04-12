澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因澳洲数据乐观且市场弥漫冒险情绪

一项调查显示，澳洲3月企业现况指数上升至八年来最高，多数产业的企业状况出现改善。 数据公布后，澳元获得提振。

该项数据强化了外界对利率持稳前景的预期，至少在短期内如此。银行间利率期货<0#YIB:>暗示，六月之前央行放松政策的机率低于50%。

澳元偏多人气也因铁矿石价格大涨而增强。铁矿石是澳洲最大出口品，其价格在周一上涨将近5%。

日圆在近期大涨之后丧失动能，也有助于澳元。

澳元兑日圆 盘中上涨0.5%至82.37日圆，脱离一个月低点80.64。

新西兰元兑日圆 则攀升至74.30日圆。

新西兰元兑美元 持稳在0.6869，高于周一低点0.6792。(完)

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