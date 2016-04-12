澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因澳洲数据乐观且市场弥漫冒险情绪

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
一项调查显示，澳洲3月企业现况指数上升至八年来最高，多数产业的企业状况出现改善。 数据公布后，澳元获得提振。
该项数据强化了外界对利率持稳前景的预期，至少在短期内如此。银行间利率期货<0#YIB:>暗示，六月之前央行放松政策的机率低于50%。
澳元偏多人气也因铁矿石价格大涨而增强。铁矿石是澳洲最大出口品，其价格在周一上涨将近5%。
日圆在近期大涨之后丧失动能，也有助于澳元。
澳元兑日圆 盘中上涨0.5%至82.37日圆，脱离一个月低点80.64。
新西兰元兑日圆 则攀升至74.30日圆。
新西兰元兑美元 持稳在0.6869，高于周一低点0.6792。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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