版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 12:10 BJT

中国货币市场：资金收敛七天利率上行，缴税高峰在即流动性预期谨慎

路透上海4月12日 - 中国银行间市场周二资金面小幅趋紧，融出情绪更添谨慎，七天期
回购利率上行幅度相对明显。交易员称，步入4月中下旬，季度缴税效应料本周开始显现，
下周MLF(中期借贷便利)大量到期亦不可小觑，短期内警惕流动性波动。
    
    华南一银行交易员称，早间资金面尚可，平头寸压力不大，但相比上周稍微收紧，大行
融出规模下降了一些。
    
   “季度缴税到18日最后一天，但是肯定会提前点开始，这周大家出的钱会陆陆续续减少
；MLF下周到期，也不确定要不要续，还是偏谨慎一点。”她说。
    
    据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。
    
    “略紧，隔夜出的少，七天出的贵，”上海一券商交易员称，本周以来银行隔夜融出明
显减少；预计近日还将有交易所可交换债发行，申购资金需求可能加大资金波动。
    
    上述银行交易员认为，预计央行本月将续做MLF，维持市场流动性平稳。随着4月中下旬
资金面压力加大，公开市场也可能会有所放量。
    
    中国央行公开市场周二进行600亿元人民币七天期逆回购操作，正好对冲当日到期量，
中标利率继续持平于2.25%。据此计算，今日既无净投放亦无回笼。 

    以下为主要货币市场利率报价:
    
 北京时间11:53                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9689     1.9746      -0.57
      七天                     2.3008     2.2689      +3.19
                                                  
      14天                     2.6555     2.6500      +0.55
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.2200     1.5350     +68.50
                                                  
      七天                     2.3800     2.0150     +36.50
                                                  
      14天                     2.3200     2.0150     +30.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    1.9900     1.9800      +1.00
                                                  
      七天                     2.3800     2.3500      +3.00
                                                  
      14天                     2.6900     2.6500      +4.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9930     1.9850      +0.80
                                                  
       七天                    2.2950     2.2910      +0.40
                                                  
       三个月                  2.8470     2.8485      -0.15
                                                  
 (完)
   

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐