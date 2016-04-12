中国货币市场：资金收敛七天利率上行，缴税高峰在即流动性预期谨慎

路透上海4月12日 - 中国银行间市场周二资金面小幅趋紧，融出情绪更添谨慎，七天期 回购利率上行幅度相对明显。交易员称，步入4月中下旬，季度缴税效应料本周开始显现， 下周MLF(中期借贷便利)大量到期亦不可小觑，短期内警惕流动性波动。 华南一银行交易员称，早间资金面尚可，平头寸压力不大，但相比上周稍微收紧，大行 融出规模下降了一些。 “季度缴税到18日最后一天，但是肯定会提前点开始，这周大家出的钱会陆陆续续减少 ；MLF下周到期，也不确定要不要续，还是偏谨慎一点。”她说。 据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。 “略紧，隔夜出的少，七天出的贵，”上海一券商交易员称，本周以来银行隔夜融出明 显减少；预计近日还将有交易所可交换债发行，申购资金需求可能加大资金波动。 上述银行交易员认为，预计央行本月将续做MLF，维持市场流动性平稳。随着4月中下旬 资金面压力加大，公开市场也可能会有所放量。 中国央行公开市场周二进行600亿元人民币七天期逆回购操作，正好对冲当日到期量， 中标利率继续持平于2.25%。据此计算，今日既无净投放亦无回笼。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9689 1.9746 -0.57 七天 2.3008 2.2689 +3.19 14天 2.6555 2.6500 +0.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2200 1.5350 +68.50 七天 2.3800 2.0150 +36.50 14天 2.3200 2.0150 +30.50 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9900 1.9800 +1.00 七天 2.3800 2.3500 +3.00 14天 2.6900 2.6500 +4.00 Shibor 其中:隔夜 1.9930 1.9850 +0.80 七天 2.2950 2.2910 +0.40 三个月 2.8470 2.8485 -0.15 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)