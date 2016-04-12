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市场报道 | 2016年 4月 13日 星期三 06:23 BJT

****欧洲经济指标预测--4月13日-4月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    4月13日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      3月终值      +0.7%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.1%      -0.1%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      2月        -0.7%      +2.1%
                       (较上年同期)                             +1.2%      +2.8%    
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            3月         正50       正50
    
    4月14日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 3月          --       -0.6%
                            (较上年同期)                          --       -4.6%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        3月终值       +0.2%      +0.2%
                                  (较上年同期)                  -0.2%      -0.2%
               消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                 +2.0%      +2.0%
                                       (较上年同期)             -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    3月终值      +1.2%      +0.2%
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +1.6%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   +1.0%      +0.8%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        53.4
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        51.4
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        38.6
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月          --        33.3
    1100 英国央行利率决定                            4月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果         4月        0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    4月15日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                2月          --    顺差5.21
               全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差0.35
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      2月         持平      -0.2%
                       (较上年同期)                             +0.7%      -0.8% 
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          2月          --      顺差62    
    
    4月18日当周
    
    4月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月19日(二)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            2月          --      盈余63
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余254
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         456
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                     4月          --       正4.3
                现况指数                                          --      正50.7
    
    4月20日(三)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月          --       -0.5%
                                (较上年同期)                      --       -3.0%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    3月          --    减少18.0
             按ILO标准计算的失业率            截至2月的三个月     --        5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               --       +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             --       +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       4月          --       正2.5
    (完)
                          
      
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