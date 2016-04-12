欧洲经济指标预测--4月13日-4月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.7% +2.1% (较上年同期) +1.2% +2.8% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正50 正50 4月14日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -4.6% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +1.6% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 53.4 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 51.4 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 38.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 33.3 1100 英国央行利率决定 4月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 4月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差5.21 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差0.35 0830 英国建筑业产出(较前月) 2月 持平 -0.2% (较上年同期) +0.7% -0.8% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差62 4月18日当周 4月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月19日(二) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余63 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 456 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 -- 正4.3 现况指数 -- 正50.7 4月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% (较上年同期) -- -3.0% 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 -- 减少18.0 按ILO标准计算的失业率 截至2月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.5 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结