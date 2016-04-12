中国汇市：人民币早盘继续小升，国际美元续跌拉低人民币汇率指数

* 人民币早盘随中间价小升

* 国际美元创近八个月新低，但人民币升势放缓

* 人民币汇率指数下行，借此释放贬值动能

* 客盘购汇需求升温

路透上海4月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价继续小升。交易员称，隔夜美元指数创近八个月新低，但人民币升幅明显不及美指跌幅，导致一篮子货币代表的人民币汇率指数继续下行，监管层或借此释放贬值动能，并维持汇率相对稳定，营造人民币双向波动。

他们并指出，由于中间价继续持稳，波动区间较之前亦明显收窄，市场价与中间价仍维持较低偏离度，客盘对人民币已近阶段高点的看法略有上升，市场结汇需求略有减少，购汇需求则逐渐升温。

“近期中间价有点升不上去了，也有可能是管理层在其中表达了他们的观点，...现在又把客盘购汇情绪勾出来了。”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.4673元，上日收报6.4700元。今日人民币兑美元中间价 报6.4616元，上日中间价为6.4649元。人民币兑美元即期成交额 为76.32亿美元，上日半日为72亿美元。

全球汇市方面，美元周二仍处于守势，此前由于杀跌的卖家加入卖盘，美元在昨晚跌破技术支撑位后创下新低。此前美联储主席叶伦在最近发表的鸽派言论削弱了美国很快升息的预期，联邦基金利率期货<0#FF:>暗示，整个2016年或许只有一次25基点的升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6465元, 上日尾盘为6.6403元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4758元, 上一交易日尾盘报6.4679元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4666；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。