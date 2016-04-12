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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 16:28 BJT

台湾货币市场：短率依旧盘旋低档，银行间资金水位持续垫高惟需求疲软

* 短率依旧盘旋低档
    * 银行间资金水位续垫高
    * 短票与RP利率续探低位

    路透台北4月12日 - 台湾银行间短率周二贴在低位。资金调度人士表示，由于央行冲销银行间隔夜拆款过
剩资金态度并不积极，令银行间资金水位持续垫高，而拆款需求疲软及资金去化管道有限，带动短率依旧盘旋
低档。
    
    他们指出，目前整体银行资金情势稳中偏滥，周一当日银行间超额准备才会突破400亿台币，凸显银行间
资金去化压力升高，除了仰赖央行冲销外，银行间也以低利抢进短票初级市场，藉以消化帐上积数，引领拆款
短率及短票利率双双向区间低位靠拢。
    
    〞出口已经连14黑，已经黑到不能再黑，央行当然要帮忙，引导资金宽松。〞一位大型银行交易员说。
    
    此外，央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查显示，由于月初一年期央行定存单加权平均得
标利率连续第二个月走高，市场预期明日标售的两年期定存单利率也将跟进续扬，惟目前市场资金情势偏滥且
标售金额不大料升幅有限，预估两年期定存单加权平均得标利率将落在0.440%上下。 
    
 本地时间15:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.372                     32.388    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,531.18                    8,562.59
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.330%               0.200-0.330%
    
    **发票量偏少**

    短票部分，大型票券商交易员表示，旬初发票量偏少，而银行间资金压力偏高，令短票利率持续靠向区间
低位。
    
    他们指出，近期元大金控 集团相关免保短票持续到期续发，但受到银行端抢进初级发行，致票
源短少，且4月1日起代操基金买票利率门槛由0.39%降至0.36%，也有助于短票利率下调。
     
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.30-0.31%，区间略较上日下滑，至于
月内短票则主要成交在0.28-0.30%。
   
    周二中央银行定存单到期1,840亿台币，发行金额稍晚央行才会公布。本周央行定存单到期总额1兆9,502
亿台币，本周的到期情况分别为：周三4,886.5亿、周四1,665.2亿及周五5,800亿台币。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.318%，前日0.322%；
上日区间0.28%-0.33%，前日是0.29-0.36%，成交量36.37亿台币，前日在79.07亿台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为440亿台币，累积超额准备1,980亿台币、加计前期1%的
超额准备为4,216亿台币。
    
    
    **RP利率趋跌**

   债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受惠于寿险端资金挹注，最近投信端申购款增多，客户端
要券需求增温，带动短线RP利率趋跌。
    
   他们表示，目前短天期公债RP利率已跌到0.30%的整数关口，再探低的空间较为有限，反观公司债RP利率向
下空间较具弹性，已有券商顺势引领公司债RP跌破0.40%整数关卡，且区间低位成交比重逐渐增加。
    
    〞银行的钱有点倒出来流窜。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日附买回债券利率续靠向低位，证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短
天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率区间皆略往下挪移。
　
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间高位略下移；短天期公债附买回利率主要在0.23-0
.26%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) 

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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