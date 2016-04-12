台湾货币市场：短率依旧盘旋低档，银行间资金水位持续垫高惟需求疲软

* 短率依旧盘旋低档 * 银行间资金水位续垫高 * 短票与RP利率续探低位 路透台北4月12日 - 台湾银行间短率周二贴在低位。资金调度人士表示，由于央行冲销银行间隔夜拆款过 剩资金态度并不积极，令银行间资金水位持续垫高，而拆款需求疲软及资金去化管道有限，带动短率依旧盘旋 低档。 他们指出，目前整体银行资金情势稳中偏滥，周一当日银行间超额准备才会突破400亿台币，凸显银行间 资金去化压力升高，除了仰赖央行冲销外，银行间也以低利抢进短票初级市场，藉以消化帐上积数，引领拆款 短率及短票利率双双向区间低位靠拢。 〞出口已经连14黑，已经黑到不能再黑，央行当然要帮忙，引导资金宽松。〞一位大型银行交易员说。 此外，央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查显示，由于月初一年期央行定存单加权平均得 标利率连续第二个月走高，市场预期明日标售的两年期定存单利率也将跟进续扬，惟目前市场资金情势偏滥且 标售金额不大料升幅有限，预估两年期定存单加权平均得标利率将落在0.440%上下。 本地时间15:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.372 32.388 台湾加权股价指数<.TWII 8,531.18 8,562.59 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.330% **发票量偏少** 短票部分，大型票券商交易员表示，旬初发票量偏少，而银行间资金压力偏高，令短票利率持续靠向区间 低位。 他们指出，近期元大金控 集团相关免保短票持续到期续发，但受到银行端抢进初级发行，致票 源短少，且4月1日起代操基金买票利率门槛由0.39%降至0.36%，也有助于短票利率下调。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.30-0.31%，区间略较上日下滑，至于 月内短票则主要成交在0.28-0.30%。 周二中央银行定存单到期1,840亿台币，发行金额稍晚央行才会公布。本周央行定存单到期总额1兆9,502 亿台币，本周的到期情况分别为：周三4,886.5亿、周四1,665.2亿及周五5,800亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.318%，前日0.322%； 上日区间0.28%-0.33%，前日是0.29-0.36%，成交量36.37亿台币，前日在79.07亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为440亿台币，累积超额准备1,980亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,216亿台币。 **RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受惠于寿险端资金挹注，最近投信端申购款增多，客户端 要券需求增温，带动短线RP利率趋跌。 他们表示，目前短天期公债RP利率已跌到0.30%的整数关口，再探低的空间较为有限，反观公司债RP利率向 下空间较具弹性，已有券商顺势引领公司债RP跌破0.40%整数关卡，且区间低位成交比重逐渐增加。 〞银行的钱有点倒出来流窜。〞一位大型证券商交易员说。 今日附买回债券利率续靠向低位，证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短 天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率区间皆略往下挪移。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间高位略下移；短天期公债附买回利率主要在0.23-0 .26%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)