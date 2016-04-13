版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：4月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月13日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共4,886.5亿台币。    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。  
----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)1,252.35亿台币   
                  4/14               1,665.2亿台币
                  4/15                 5,800亿台币
                  4/18                 2,769亿台币
                  4/19               5,476.5亿台币
                  4/20               1,487.5亿台币
                  4/21               1,814.5亿台币
                  4/22                   147亿台币
                  4/25                    80亿台币
                 *4/26              4,784.85亿台币
                  4/27                 1,975亿台币
                  4/28               2,401.8亿台币
                  4/29                 1,505亿台币
                  5/02                    35亿台币
                  5/03                 1,311亿台币
    注*表更新。
    
    --公债还本付息53亿7,687.5万台币：
 4/15   104甲7期公债付息            6亿3,750万台币 
 4/21   89乙1期公债付息          19亿6,812.5万台币 
 4/23   88乙1期公债付息            21亿1,500万台币 
 4/25   103甲7期公债付息            6亿5,625万台币 
     --国库券到期共600亿台币。 
       4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 
       4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 

     --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    **紧缩因素：  
    --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。    
    --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。  
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  

 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐