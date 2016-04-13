台湾货币市场：4月13日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北4月13日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共4,886.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)1,252.35亿台币 4/14 1,665.2亿台币 4/15 5,800亿台币 4/18 2,769亿台币 4/19 5,476.5亿台币 4/20 1,487.5亿台币 4/21 1,814.5亿台币 4/22 147亿台币 4/25 80亿台币 *4/26 4,784.85亿台币 4/27 1,975亿台币 4/28 2,401.8亿台币 4/29 1,505亿台币 5/02 35亿台币 5/03 1,311亿台币 注*表更新。 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 4/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 4/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 4/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 4/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共600亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选