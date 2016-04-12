台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.440%上下

* 标售标的：央行两年期定存单

* 标售时间：周三(13日)

* 标售金额：300亿台币

* 预测中值：0.436-0.445%

* 受访机构：八家

路透台北4月12日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单加权平均得标利率将落在0.440%上下，微幅高于上月的0.436%。

由于月初一年期央行定存单加权平均得标利率连续第二个月走高，市场预期明日标售的两年期定存单利率也将跟进续扬，惟目前市场资金情势偏滥，且标售金额不大，料其升幅有限。

路透周二访谈八家金融机构，包括两家外商银行、六家本地银行，预测中值在0.436-0.445%，大区间在0.420-0.450%。

台湾央行1日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.3750%。该结果略高于市场预期的0.36-0.37%，较前次标售均标0.363%升1.2基点。

以下为交易员看法：

--一大型外商银行交易员表示，尽管旬初资金情势偏松，但市场对利率仍有所坚持，预料本次两年期定存单加权平均利率将较上月标售的0.436%微幅走高0.5-1个基点。

--一大型本地公股银行交易员指出，基本上两年期定存单利率还是会跟着月初标售的一年期定存单同步走扬，不致于因为目前资金偏滥而产生利率脱钩走低的情况，预估此次得标利率落在0.436-0.445%。

--另位大型公营行库交易员也称，目前台股表现欠佳，令外资汇出疑虑升温，与月初标售一年期定存单时外资大举汇入的态势明显不同，预计此次两年期定存单标售利率较上月小幅续扬的可能性较高，但因近期资金偏滥料升幅有限。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。

以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2016年 3月11日 0.436 300 1.625%

2016年 2月24日 0.428 300 1.625%

2016年 1月12日 0.427 300 1.625%

2015年12月15日 0.464 300 1.750%

2015年11月10日 0.465 300 1.750%

2015年10月13日 0.505 300 1.750%

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月11日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%