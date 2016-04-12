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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 12:21 BJT

香港个股：华润电力首季售电量按年升4.9%，受可再生能源带动

路透香港4月12日 - 中国主要发电商--华润电力 周二称，今年首季旗下电厂售电量按年升4.9%，受可再生能源带动。

华润电力在一份声明中称，2016年1-3月附属电厂售电量约3,687万兆瓦时，上年同期则为3,515万兆瓦时；其中，燃煤电厂同厂同口径售电量按年下降3.7%。

此外，今年首季的煤炭产量302.6万吨，同比上升10%。

该公司去年末的运营权益装机容量为34,731兆瓦，涵盖火电、水电、风电及光伏发电。

该股周二早盘收升0.14%，报14.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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