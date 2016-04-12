香港个股：华润电力首季售电量按年升4.9%，受可再生能源带动

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透香港4月12日 - 中国主要发电商--华润电力 周二称，今年首季旗下电厂售电量按年升4.9%，受可再生能源带动。
华润电力在一份声明中称，2016年1-3月附属电厂售电量约3,687万兆瓦时，上年同期则为3,515万兆瓦时；其中，燃煤电厂同厂同口径售电量按年下降3.7%。
此外，今年首季的煤炭产量302.6万吨，同比上升10%。
该公司去年末的运营权益装机容量为34,731兆瓦，涵盖火电、水电、风电及光伏发电。
该股周二早盘收升0.14%，报14.82港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。