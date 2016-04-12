中国债市动态：弱势不改现券收益率续小涨，国开一级新债定位亦偏高

路透上海4月12日 - 中国银行间债市周二早盘现券走势疲弱，收益率续攀升。交易员称，今日市场交投情绪弱势不改，国开一级新债中长端定位偏高，带动二级相关品种卖压略增，同时资金面稍显收敛，短券表现亦不乐观。

他们并认为，随着月中临近，缴税等因素致流动性短期存在一定扰动，叠加经济数据向好带来的经济基本面改善预期仍存，短期债市料弱势格局难扭转。

“除了国债，收益率都上了，长的上得不多，1-2个基点左右，一级国开发的差，二级跟着又上了。”上海一银行交易员称，五年国开表现明显一些，机构对中长端品种持有意愿不强。

他并表示，今天部分短期品种收益率也上了2-3个基点左右，可能与资金面预期有一定关系。

银行间市场周二资金面小幅趋紧，融出情绪更添谨慎，七天期回购利率上行幅度相对明显。交易员称，步入4月中下旬，季度缴税效应料本周开始显现，下周MLF(中期借贷便利)大量到期亦不可小觑，短期内警惕流动性波动。

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的一年、三年、五年和七年四期增发债，中标收益率分别为2.3480%、2.7782%、3.0336%和3.3405%，均高于此前预测均值。

剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.3449%/3.3250%，上日尾盘为3.3300%/3.3150%。

华北一银行交易员称，一级新债供给在逐步加大，市场本身存在一定消化压力，同时除了资金和经济基本面预期不支持现券向好外，监管层正在通过MPA的考核等控制杠杆规模；另外即将于5月份实施的营改增都比较关注，实际上也是某种程度上在加税，这些因素都是不利于债市的。

中国将于今年5月1日起全面实施营改增。国内券商--华创证券认为，营改增税制改革中明确规定金融商品持有至到期的利息需要缴纳增值税，增加了机构债券持有至到期投资的成本，这有可能导致金融债与国债、以及信用债与国债之间的利差走阔。