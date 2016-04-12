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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 13:03 BJT

香港个股：建业地产附属发行高至30亿元人民币公司债，票面利率定为6%

路透香港4月12日 - 以河南省为基地的开发商--建业地产 周二称，其透过内地全资附属公司在中国发行总额高至30亿元人民币的首期公司债券，票面利率定为每年6%，为原来询价区间的中高端。

建业地产的全资附属公司--建业住宅集团（中国）有限公司（发行人）早前获中国证监会批准发行不超过30亿元的公司债券，基础发行规模为10亿元，超额配售不超过20亿元，询价利率区间为5-6.5%。根据簿记结果，利率定为6%，发行人将按此利率于今、明（12及13日）两天面向合格投资者网下发行本期债券。

评级机构大公国际资信评定建业中国及公司债券获＂AA＂，信用等级。（完）

欲浏览细节，请点选:(here)(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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