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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 13:20 BJT

新兴汇市：美元走软支撑新兴亚币，人民币因公司美元需求逆势下滑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.19    107.96   -0.21  +11.19    120.30
    坡元            1.3455    1.3432   -0.17   +5.35    1.4175
    台币          32.363    32.388   +0.08   +2.17    33.066
    韩元           1142.34   1146.50   +0.36   +2.85   1174.95
    泰铢             35.04     35.07   +0.09   +2.80     36.02
    菲律宾披索       46.06     46.12   +0.13   +1.82     46.90
    印尼卢比      13110.00  13125.00   +0.11   +5.15  13785.00
    印度卢比       66.51     66.43   -0.12   -0.55     66.15
    马币            3.8870    3.8890   +0.05  +10.37    4.2900
    人民币          6.4657    6.4580   -0.12   +0.41    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王颖/艾茂林/郑茵/李春喜)

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