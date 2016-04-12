新兴汇市：美元走软支撑新兴亚币，人民币因公司美元需求逆势下滑

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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