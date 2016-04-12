台湾股市：收盘小跌，权值股表现稳重但本地资金撤出股市

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透台北4月12日 - 台湾股市周二震荡收小跌，表现逊于区域股市。分析师表示，台积电 鸿海 等权值股的表现不算太弱，外资未见大幅出走的迹象。不过小型股表现弱于大型股，本地资金撤出股市迹象较为明显，不排除台股短期陷入盘整。
台湾加权股价指数 收跌0.37%,至8,531.18点；今日成交初值 为806.16亿台币，上交易日修正后为688.98亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，以往4月中旬开始，因临近5月的缴税季节，卖股求现的压力浮现，且股东会前轧空行情也渐进入尾声，本地资金季节性撤出股市。
此外，他也表示，第一季台币兑美元升值2.4%，一般认为以出口为重心的台湾企业的汇损压力较大，恐怕有损企业的首季财报，也使本地资金撤出股市。
〞投信和自营商的卖压重一点，〞薛舜日说。
去年12月31日台币兑美元 收在33.066，3月31日则收在32.282。
分析师认为，外资看来没有大幅出走的迹象，预期股市虽可能受到本地资金撤出有所整理，估计台股短期区间不脱上周低点的8,436点至年线所在的8,641点。
外资上日为止在台指期的净多单留仓仍有48,269口，水位仍高。
本地时间14:03，亚洲主要股市大多小涨；MSCI亚太明晟指数 涨0.49%。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。