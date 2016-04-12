台湾股市：收盘小跌，权值股表现稳重但本地资金撤出股市

路透台北4月12日 - 台湾股市周二震荡收小跌，表现逊于区域股市。分析师表示，台积电 鸿海 等权值股的表现不算太弱，外资未见大幅出走的迹象。不过小型股表现弱于大型股，本地资金撤出股市迹象较为明显，不排除台股短期陷入盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.37%,至8,531.18点；今日成交初值 为806.16亿台币，上交易日修正后为688.98亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，以往4月中旬开始，因临近5月的缴税季节，卖股求现的压力浮现，且股东会前轧空行情也渐进入尾声，本地资金季节性撤出股市。

此外，他也表示，第一季台币兑美元升值2.4%，一般认为以出口为重心的台湾企业的汇损压力较大，恐怕有损企业的首季财报，也使本地资金撤出股市。

〞投信和自营商的卖压重一点，〞薛舜日说。

去年12月31日台币兑美元 收在33.066，3月31日则收在32.282。

分析师认为，外资看来没有大幅出走的迹象，预期股市虽可能受到本地资金撤出有所整理，估计台股短期区间不脱上周低点的8,436点至年线所在的8,641点。

外资上日为止在台指期的净多单留仓仍有48,269口，水位仍高。