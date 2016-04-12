日本债市：公债价格在淡静交投中大多小升，静候30年期公债标售

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.0 -0.250% 五年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 10年期公债 -0.095% -0.5 -0.090% 20年期公债 0.310% -0.5 0.315% 30年期公债 0.400% +0.0 0.400% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.75 +0.08 151.67 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 杜明霞/汪红英；审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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